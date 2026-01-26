Миллионы дронов за год: Минобороны рассказало об амбициозных планах Украины на 2026-й

Заместитель министра обороны Сергей Боев рассказал, что в 2026 году Украина планирует произвести более семи миллионов беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
Боев раскрыл ключевые оборонные приоритеты Украины на текущий год во время выступления на конференции OFDEF, которая посвящена координации оборонной поддержки Киева со стороны государств-партнеров.
"В сфере беспилотных систем Украина планирует в 2026 году произвести более 7 миллионов дронов. Беспилотные технологии стали основой асимметричной обороны и позволили создать зону поражения глубиной до 20 километров. Следующая цель - расширение этой зоны до 100 километров", - сказал он.
Замминистра назвал ключевыми приоритетами на текущий год системы ПВО и ПРО, а также ракеты к ним, дроны отечественного производства и артиллерийские боеприпасы повышенной дальности.
После начала полномасштабной войны Украина значительно нарастила производство вооружения и внедрение новейших технологий, которые уже применяются на фронте.
Напомним, доля оружия, техники и боеприпасов, законтрактованных Агентством оборонных закупок у украинских производителей, по сравнению с предыдущим годом выросла с 46% до 82%.
Отметим, Франция и Украина работают над запуском производства дронов для ВСУ, которое могут организовать в обеих странах.
Кроме того, компания из Чехии в сотрудничестве с волонтерами передает Украине FPV-дроны на оптоволокне, которые изготовлены с использованием технологий из перехваченных вражеских беспилотников.
РБК-Украина также писало о достижении договоренностей с Данией о запуске совместной линии по производству дальнобойных беспилотников. Также продолжаются переговоры с США по масштабной сделке на 50 млрд долларов для развития производства дронов.
По словам президента Владимира Зеленского, проект этого соглашения уже передан американской стороне, и программа может заработать после завершения войны.