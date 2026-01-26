Миллионы дронов за год: Минобороны рассказало об амбициозных планах Украины на 2026-й

Боев раскрыл ключевые оборонные приоритеты Украины на текущий год во время выступления на конференции OFDEF, которая посвящена координации оборонной поддержки Киева со стороны государств-партнеров.

"В сфере беспилотных систем Украина планирует в 2026 году произвести более 7 миллионов дронов. Беспилотные технологии стали основой асимметричной обороны и позволили создать зону поражения глубиной до 20 километров. Следующая цель - расширение этой зоны до 100 километров", - сказал он.

Замминистра назвал ключевыми приоритетами на текущий год системы ПВО и ПРО, а также ракеты к ним, дроны отечественного производства и артиллерийские боеприпасы повышенной дальности.