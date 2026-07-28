Мільярди на ППО: США суттєво прискорюють виробництво ракет PAC-3 для Patriot

Компанія L3Harris Technologies підписала угоду з Пентагоном та Lockheed Martin на вдосконалення ракети PAC-3 та нарощування їх виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що угода дозволить США різко збільшити виробництво боєприпасів. Нова угода дозволить компанії L3Harris майже потроїти виробництво двигунів для ракет PAC-3. Очікується, що контракт буде остаточно узгоджено пізніше цього року.

"Ця критично важлива довгострокова угода дозволить нам виробляти двигуни PAC-3 з небаченими раніше темпами", – сказав Кен Бедінгфілд, президент Missile Solutions, L3Harris.

Семирічна програма включає виробництво вдосконаленого двоімпульсного твердопаливного ракетного двигуна PAC-3 MSE, двигунів керування положенням у просторі та підсилювача летальності. Підсилювач летальності – це вибуховий пристрій, який збільшує радіус ураження ракети PAC-3.

Таким чином, L3Harris відповідає на заклик Міноборони США пришвидшити виробництво критично важливих боєприпасів, інвестуючи мільярди доларів та будуючи близько 60 об'єктів виробничих та офісних приміщень на виробничих майданчиках компанії.