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Мільярди на ППО: США суттєво прискорюють виробництво ракет PAC-3 для Patriot

15:12 28.07.2026 Вт
2 хв
Пентагон підписав важливу угоду з приватними компаніями
aimg Костянтин Широкун
Мільярди на ППО: США суттєво прискорюють виробництво ракет PAC-3 для Patriot Фото: США суттєво прискорюють виробництво ракет PAC-3 для Patriot (Getty Images)
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Компанія L3Harris Technologies підписала угоду з Пентагоном та Lockheed Martin на вдосконалення ракети PAC-3 та нарощування їх виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що угода дозволить США різко збільшити виробництво боєприпасів. Нова угода дозволить компанії L3Harris майже потроїти виробництво двигунів для ракет PAC-3. Очікується, що контракт буде остаточно узгоджено пізніше цього року.

"Ця критично важлива довгострокова угода дозволить нам виробляти двигуни PAC-3 з небаченими раніше темпами", – сказав Кен Бедінгфілд, президент Missile Solutions, L3Harris.

Семирічна програма включає виробництво вдосконаленого двоімпульсного твердопаливного ракетного двигуна PAC-3 MSE, двигунів керування положенням у просторі та підсилювача летальності. Підсилювач летальності – це вибуховий пристрій, який збільшує радіус ураження ракети PAC-3.

Таким чином, L3Harris відповідає на заклик Міноборони США пришвидшити виробництво критично важливих боєприпасів, інвестуючи мільярди доларів та будуючи близько 60 об'єктів виробничих та офісних приміщень на виробничих майданчиках компанії.

Нагадаємо, Україна обговорює зі США прискорення постачання ракет для Patriot та запуск спільного виробництва засобів ППО. Зокрема, Україна розраховує на підтримку Японії у налагодженні виробництва систем Patriot за американською ліцензією.

Крім того, президент України Володимир Зеленський анонсував нові призначення для захисту неба та визначив конкретні кроки для прискорення ключових оборонних ініціатив.

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