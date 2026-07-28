ua en ru
Вт, 28 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Миллиарды на ПВО: США существенно ускоряют производство ракет PAC-3 для Patriot

15:12 28.07.2026 Вт
2 мин
Пентагон подписал важное соглашение с частными компаниями
aimg Константин Широкун
Миллиарды на ПВО: США существенно ускоряют производство ракет PAC-3 для Patriot Фото: США существенно ускоряют производство ракет PAC-3 для Patriot (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Компания L3Harris Technologies подписала соглашение с Пентагоном и Lockheed Martin на усовершенствование ракеты PAC-3 и наращивание их производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Соглашается, что соглашение позволит США резко увеличить производство боеприпасов. Новое соглашение позволит компании L3Harris почти утроить производство двигателей для ракет PAC-3. Ожидается, что контракт будет окончательно согласован позже в этом году.

"Это критически важное долгосрочное соглашение позволит нам производить двигатели PAC-3 с невиданными ранее темпами", – сказал Кен Бедингфилд, президент Missile Solutions, L3Harris.

Семилетняя программа включает производство усовершенствованного двухимпульсного твердотопливного ракетного двигателя PAC-3 MSE, двигателей управления положением в пространстве и усилителя летальности. Усилитель летальности – это взрывное устройство, увеличивающее радиус поражения ракеты PAC-3.

Таким образом, L3Harris отвечает по призыву Минобороны США ускорить производство критически важных боеприпасов, инвестируя миллиарды долларов и строя около 60 объектов производственных и офисных помещений на производственных площадках компании.

Напомним, Украина обсуждает с США ускорение поставок ракет для Patriot и запуск совместного производства средств ПВО. В частности Украина рассчитывает на поддержку Японии в налаживании производства систем Patriot по американской лицензии.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые назначения для защиты неба и определил конкретные шаги для ускорения ключевых оборонных инициатив.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки ПВО
Новости
В ЦПД раскрыли, действительно ли Иран готовит ракетный удар по Украине
В ЦПД раскрыли, действительно ли Иран готовит ракетный удар по Украине
Аналитика
У президента нет хорошего выбора: интервью с Гудименко о Федорове, протестах и закупках
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина У президента нет хорошего выбора: интервью с Гудименко о Федорове, протестах и закупках