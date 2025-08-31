На Миколаївщині сталася смертельна ДТП з мікроавтобусом: троє осіб загинули

Як зазначається, близько 02:00 між селищами Новий Буг та Казанка на перетині автодороги Н-11 "Дніпро - Миколаїв" і залізничної колії сталась аварія за участі мікроавтобуса Volkswagen Crafter.

Це був мікроавтобус, водій якого здійснював регулярні пасажирські перевезення.

За попередніми даними, в мікроавтобусі перебувало 18 осіб. Від отриманих травм на місці події загинули 17-річна дівчина та чоловік старшого віку. Ще одна пасажирка 66 років померла у медзакладі.

Інших пасажирів, серед яких малолітні діти, доставили до лікарні.



Фото: у Миколаївській області сталася ДТП (t.me/MykolaivNationalPolice)