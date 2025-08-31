RU

На Николаевщине произошло смертельное ДТП с микроавтобусом: три человека погибли

Фото: в Николаевской области в ДТП погибли три человека (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Смертельное ДТП произошло в Николаевской области ночью 31 августа. Перевернулся микроавтобус, три человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.

Как отмечается, около 02:00 между поселками Новый Буг и Казанка на пересечении автодороги Н-11 "Днепр - Николаев" и железнодорожного пути произошла авария с участием микроавтобуса Volkswagen Crafter.

Это был микроавтобус, водитель которого осуществлял регулярные пассажирские перевозки.

По предварительным данным, в микроавтобусе находилось 18 человек. От полученных травм на месте происшествия погибли 17-летняя девушка и мужчина старшего возраста. Еще одна пассажирка 66 лет умерла в медучреждении.

Других пассажиров, среди которых малолетние дети, доставили в больницу.

Фото: в Николаевской области произошло ДТП (t.me/MykolaivNationalPolice)

 

 

Напомним, на днях в Кировоградской области автобус столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП погибли шесть человек, среди жертв - ребенок.

Также недавно в центре Киева произошла авария с участием авто полиции, в результате ДТП погибла полицейская.

Кроме того, накануне, 30 августа, в Одесской области мэр города Рени попал в серьезное ДТП. Погибла 72-летняя пассажирка автомобиля, водитель и ребенок пяти лет были госпитализированы.

