У Миколаєві пролунав вибух на тлі повітряної тривоги

У Миколаєві сьогодні зранку, 7 серпня, пролунав вибух. Незадовго до вибуху у області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Моніторингові пабліки повідомляли про загрозу удару аеробалістичними ракетами типу "Кинджал", але у Повітряних силах ЗСУ цю інформацію не підтвердили.

Удари РФ по Миколаєву

Росіяни періодично наносять ракетні та дронові удари по Миколаєву та околицям. Так, черговий ворожий обстріл стався пізно ввечері 2 серпня. У місті пролунав потужний вибух, який спричинив масштабну пожежу та руйнування в житловому секторі.

У результаті атаки в окремих районах Миколаєва та Херсонської області зникло електропостачання. За інформацією рятувальників, поранення отримали семеро людей. Троє чоловіків - віком 32, 57 і 74 роки були госпіталізовані до лікарні.

Окрім того, 9 липня вдарили по Миколаївській області, в результаті обстрілу виникла пожежа. Згодом стало відомо, що у Миколаєві сталося аварійне відключення електроенергії.

Також 6 липня ворог вдарив по обласному центру дронами-камікадзе. За словами очільника ОВА Віталія Кіма, у місті було зафіксовано виклики екстрених служб, які оперативно прибули на місця влучань.