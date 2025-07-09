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У Миколаєві сталося аварійне відключення електроенергії: що відомо

Середа 09 липня 2025 13:37
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У Миколаєві сталося аварійне відключення електроенергії: що відомо Фото: Аварійне відключення електроенергії у Миколаєві 9 липня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Миколаєві сталося аварійне відключення електроенергії. Наразі працюють аварійні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram та Telegram голови ОВА Віталія Кіма.

Сєнкевич запевнив, що всі необхідні служби працюють над відновленням постачання.

"Сталось аварійне відключення електроенергії. Всі потрібні служби працюють!" - написав Сєнкевич у своєму зверненні.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації уточнив, що відключення не пов’язане з обстрілами на території області.

"Попередньо, аварійне відключення світла, не пов’язане з обстрілами в області", - заявив Кім.

Станом на зараз тривають роботи з усунення несправностей, подробиці щодо причин аварії та термінів відновлення електропостачання уточнюються.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 70 тисячам родин, чиї домівки були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

Додамо, що 21 червня енергетики ДТЕК змогли відновити електрику в оселях понад 19,3 тисяч родин у Донецькій та Дніпропетровській областях. Світло зникло в домівках після ворожих обстрілів.

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Миколаїв Відключеня світла
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