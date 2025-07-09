У Миколаєві сталося аварійне відключення електроенергії: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram та Telegram голови ОВА Віталія Кіма.

Станом на зараз тривають роботи з усунення несправностей, подробиці щодо причин аварії та термінів відновлення електропостачання уточнюються.

"Попередньо, аварійне відключення світла, не пов’язане з обстрілами в області", - заявив Кім.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації уточнив, що відключення не пов’язане з обстрілами на території області.

Сєнкевич запевнив, що всі необхідні служби працюють над відновленням постачання.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 70 тисячам родин, чиї домівки були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

Додамо, що 21 червня енергетики ДТЕК змогли відновити електрику в оселях понад 19,3 тисяч родин у Донецькій та Дніпропетровській областях. Світло зникло в домівках після ворожих обстрілів.

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