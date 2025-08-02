Росіяни вдарили по Миколаєву ракетою з Ту-22М3: що відомо про наслідки

Російські військові надвечір 2 серпня атакували Миколаїв. У місті пролунали вибухи, частина області залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма та Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича .

Сьогодні надвечір Повітряні сили України повідомили, що щонайменше один російський надзвуковий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 було зафіксовано в акваторії Чорного моря.

Вже за кілька хвилин після цього жителі Миколаєва почули звук вибуху. Сєнкевич зауважив, що з'ясовує інформацію стосовно ворожої атаки.

"Російські терористи атакували Миколаїв. Всі відповідні служби вже працюють. Наразі все з'ясовуємо. Деталі - пізніше", - пояснив він.

Глава ОВА своєю чергою розповів, що після атаки росіянами в місті виникла пожежа.

"Всі служби працюють", - додав він.

Ситуація зі світлом

Водночас Кім повідомив, що після ворожого удару в Миколаївській області є відключення світла. Глава ОВА зазначив, що наразі з'ясовують, що саме стало причиною перебоїв з електропостачанням.

Зауважимо, раніше ми писали, що ввечері Херсон та Миколаївська область залишилися без світла.

Варто зазначити, що станом на 22:51 голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін закликав людей ощадливо користуватися електроенергією до стабілізації ситуації.

"Енергетики почали підʼєднувати до мережі абонентів у Херсоні", - додав він.