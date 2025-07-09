ua en ru
Ср, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Війська РФ вдарили по Миколаївській області: виникла пожежа

Середа 09 липня 2025 12:06
UA EN RU
Війська РФ вдарили по Миколаївській області: виникла пожежа Фото: війська РФ вдарили по Миколаївській області (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вдень, 9 липня, вдарили по Миколаївській області, в результаті обстрілу виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

"Росіяни вдарили по фермерському господарству в області, виникла пожежа", - зазначив керівник Миколаївської ОВА.

Він також закликав найближчим часом всі комунальні служби звертати особливу увагу на повітряні тривоги.

Удари РФ по Миколаївській області

Війська РФ з перших днів війни масово обстрілюють Миколаїв та громади області. Так, 6 липня ворог вдарив по обласному центру дронами-камікадзе. За словами очільника ОВА Віталія Кіма, у місті було зафіксовано виклики екстрених служб, які оперативно прибули на місця влучань. На той момент був один постраждалий.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що внаслідок удару по місту зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Служби проводять ліквідацію наслідків.

Також наприкінці травня російська армія вдарила білістикою по фермі в Миколаївській області. За даними голови ОВА, поранено четверо працівників підприємства. Трохи пізніше Кім розповів, що один постраждалий помер у швидкій по дорозі в лікарню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Миколаївська область
Новини
Майже все летіло на Луцьк: що відомо про масштабну атаку РФ дронами і "Кинджалами"
Майже все летіло на Луцьк: що відомо про масштабну атаку РФ дронами і "Кинджалами"
Аналітика
Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос