ua en ru
Сб, 02 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Херсоні та Миколаївській області зникло світло на тлі ракетної атаки РФ

Субота 02 серпня 2025 22:40
UA EN RU
У Херсоні та Миколаївській області зникло світло на тлі ракетної атаки РФ Фото: причина відключення світла з'ясовується (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 2 серпня, місто Херсон та Миколаївська область залишилися без світла. Це відбулося в той момент, коли Росія запустила по Україні щонайменше одну ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна і очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"У Херсоні зникло світло. Причини зʼясовуємо", - написав Прокудін о 22:04.

Пізніше Кім повідомив, що у Миколаївській області теж є відключення світла і причини наразі з'ясовуються.

Зазначимо, що напередодні Повітряні сили ЗСУ інформували, що над Чорним морем зафіксовано літак Ту-22М3, через що була загроза застосування ракет Х-22.

Після цього військові уточнили, що зафіксували ракету курсом на Миколаїв, а місцеві канали писали про вибухи в області. Крім того, Прокудін закликав мешканців Херсону бути в укриттях, повідомивши, що ворожа ракета летить на місто.

Також варто зауважити, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич наразі підтвердив ворожу атаку на обласний центр. Кім у свою чергу поінформував, що в місті виникла пожежа через обстріл росіянами.

Оновлено о 22:52

Прокудін написав, що у Херсоні але відновлюють світло.

"Енергетики почали підʼєднувати до мережі абонентів у Херсоні. Прошу ощадливо користуватися електроенергією до стабілізації ситуації", - наголосив він.

Проблеми зі світлом в Україні через обстріли РФ

Нагадаємо, що у 2022 і 2023 роках фактично вся Україна в певний період жила за графіками увімкнення світла через удари РФ по енергетичній інфраструктурі країни.

У 2024 році та 2025 роках ситуація покращилася, проте відключення в тих чи інших місцях після атак РФ все ж виникають.

Так, у ніч на 31 липня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ. Унаслідок обстрілу без електропостачання залишилися майже 500 сімей у 7 багатоповерхівках, оскільки ворог пошкодив трансформаторну підстанцію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Херсон Миколаївська область Війна в Україні
Новини
Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА
Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському