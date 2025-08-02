У Херсоні та Миколаївській області зникло світло на тлі ракетної атаки РФ

Пізно ввечері, 2 серпня, місто Херсон та Миколаївська область залишилися без світла. Це відбулося в той момент, коли Росія запустила по Україні щонайменше одну ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна і очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма .

"У Херсоні зникло світло. Причини зʼясовуємо", - написав Прокудін о 22:04.

Пізніше Кім повідомив, що у Миколаївській області теж є відключення світла і причини наразі з'ясовуються.

Зазначимо, що напередодні Повітряні сили ЗСУ інформували, що над Чорним морем зафіксовано літак Ту-22М3, через що була загроза застосування ракет Х-22.

Після цього військові уточнили, що зафіксували ракету курсом на Миколаїв, а місцеві канали писали про вибухи в області. Крім того, Прокудін закликав мешканців Херсону бути в укриттях, повідомивши, що ворожа ракета летить на місто.

Також варто зауважити, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич наразі підтвердив ворожу атаку на обласний центр. Кім у свою чергу поінформував, що в місті виникла пожежа через обстріл росіянами.

Оновлено о 22:52

Прокудін написав, що у Херсоні але відновлюють світло.

"Енергетики почали підʼєднувати до мережі абонентів у Херсоні. Прошу ощадливо користуватися електроенергією до стабілізації ситуації", - наголосив він.