У Херсоні та Миколаївській області зникло світло на тлі ракетної атаки РФ
Пізно ввечері, 2 серпня, місто Херсон та Миколаївська область залишилися без світла. Це відбулося в той момент, коли Росія запустила по Україні щонайменше одну ракету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна і очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"У Херсоні зникло світло. Причини зʼясовуємо", - написав Прокудін о 22:04.
Пізніше Кім повідомив, що у Миколаївській області теж є відключення світла і причини наразі з'ясовуються.
Зазначимо, що напередодні Повітряні сили ЗСУ інформували, що над Чорним морем зафіксовано літак Ту-22М3, через що була загроза застосування ракет Х-22.
Після цього військові уточнили, що зафіксували ракету курсом на Миколаїв, а місцеві канали писали про вибухи в області. Крім того, Прокудін закликав мешканців Херсону бути в укриттях, повідомивши, що ворожа ракета летить на місто.
Також варто зауважити, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич наразі підтвердив ворожу атаку на обласний центр. Кім у свою чергу поінформував, що в місті виникла пожежа через обстріл росіянами.
Оновлено о 22:52
Прокудін написав, що у Херсоні але відновлюють світло.
"Енергетики почали підʼєднувати до мережі абонентів у Херсоні. Прошу ощадливо користуватися електроенергією до стабілізації ситуації", - наголосив він.
Проблеми зі світлом в Україні через обстріли РФ
Нагадаємо, що у 2022 і 2023 роках фактично вся Україна в певний період жила за графіками увімкнення світла через удари РФ по енергетичній інфраструктурі країни.
У 2024 році та 2025 роках ситуація покращилася, проте відключення в тих чи інших місцях після атак РФ все ж виникають.
Так, у ніч на 31 липня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ. Унаслідок обстрілу без електропостачання залишилися майже 500 сімей у 7 багатоповерхівках, оскільки ворог пошкодив трансформаторну підстанцію.