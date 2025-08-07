ua en ru
В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Четверг 07 августа 2025 09:09
В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги Фото: в Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

В Николаеве сегодня утром, 7 августа, прогремел взрыв. Незадолго до взрыва в области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Был слышен взрыв в Николаеве. Выясняем выясняем. Воздушная тревога продолжается", - отметил мэр города.

Мониторинговые паблики сообщали об угрозе удара аэробаллистическими ракетами типа "Кинжал", но в Воздушных силах ВСУ эту информацию не подтвердили.

Удары РФ по Николаеву

Россияне периодически наносят ракетные и дроновые удары по Николаеву и окрестностям. Так, очередной вражеский обстрел произошел поздно вечером 2 августа. В городе прогремел мощный взрыв, который вызвал масштабный пожар и разрушения в жилом секторе.

В результате атаки в отдельных районах Николаева и Херсонской области исчезло электроснабжение. По информации спасателей, ранения получили семь человек. Трое мужчин - в возрасте 32, 57 и 74 года были госпитализированы в больницу.

Кроме того, 9 июля ударили по Николаевской области, в результате обстрела возник пожар. Впоследствии стало известно, что в Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии.

Также 6 июля враг ударил по областному центру дронами-камикадзе. По словам главы ОВА Виталия Кима, в городе были зафиксированы вызовы экстренных служб, которые оперативно прибыли на места попаданий.

