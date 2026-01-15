В Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи

"Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Швидкісна ціль на Миколаїв", - сказано у повідомленні ПС ЗСУ.

За повідомленнями Кіма, було зафіксовано балістику в напрямку Миколаєва. Місцеві канали повідомили про три вибухи в місті - спочатку один, а потім ще два. Наслідки атаки Росії поки що невідомі.

Оновлено. Віталій Кім повідомив, що вибухи балістики сталися у передмісті Миколаєва. Екстрені служби не викликалися, щодо постраждалих повідомлень не було.

"Попередньо - передмістя Миколаєва. Станом на зараз без викликів екстрених служб", - написав він.