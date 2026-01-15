UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

В Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Ілюстративне фото: в Миколаєві оголошували повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

В Миколаєві вранці 15 січня пролунали вибухи. Перед цим було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування окупантами балістичних ракет з південного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Швидкісна ціль на Миколаїв", - сказано у повідомленні ПС ЗСУ.

За повідомленнями Кіма, було зафіксовано балістику в напрямку Миколаєва. Місцеві канали повідомили про три вибухи в місті - спочатку один, а потім ще два. Наслідки атаки Росії поки що невідомі.

Оновлено. Віталій Кім повідомив, що вибухи балістики сталися у передмісті Миколаєва. Екстрені служби не викликалися, щодо постраждалих повідомлень не було.

"Попередньо - передмістя Миколаєва. Станом на зараз без викликів екстрених служб", - написав він.

Тим часом у Києві та ряді регіонів зранку оголосили повітряну тривогу через застосування росіянами ударних безпілотників з північного напрямку. В столиці було чутно вибухи, попередньо протиповітряна оборона знешкоджувала російські дрони.

До цього зранку росіяни також атакували Київ дронами. Під час атаки російських окупантів уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок. Внаслідок падіння було зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі, обійшлося без пожежі та постраждалих.

Окрім Києва, під ранок 15 січня вибухи пролунали у Львові - приблизно за 1000 км від лінії фронту. Пізніше стало відомо, що ворожий дрон у Львові впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВійна в УкраїніПовітряна тривога