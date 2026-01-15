В Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы во время воздушной тревоги

Тем временем в Киеве и ряде регионов утром объявили воздушную тревогу из-за применения россиянами ударных беспилотников с северного направления. В столице были слышны взрывы, предварительно противовоздушная оборона обезвредила российские дроны.

До этого утром россияне также атаковали Киев дронами. Во время атаки российских оккупантов обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом. В результате падения была разрушена стена на техническом этаже здания, обошлось без пожара и пострадавших.

Кроме Киева, под утро 15 января взрывы прогремели во Львове- примерно в 1000 км от линии фронта. Позже стало известно, что вражеский дрон во Львове упал на детскую площадку возле памятника Бандере.