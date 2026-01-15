ua en ru
У Києві знову оголошували повітряну тривогу на тлі загрози дронів

Четвер 15 січня 2026 08:46
UA EN RU
У Києві знову оголошували повітряну тривогу на тлі загрози дронів Фото: у Києві знову оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві та ряді регіонів зранку оголосили повітряну тривогу через застосування росіянами ударних безпілотників з північного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих дронів. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки", - зазначили у КМВА.

За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотник повз Київське водосховище летів курсом на Вишгород, та далі курсом на Київ з північного напрямку.

Оновлено 9:32

У Києві та області оголосили відбій повітряної тривоги.

Удари РФ по Києву

Нагадаємо, що сьогодні зранку росіяни атакували Київ дронами. Так, під час атаки російських окупантів уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок. Внаслідок падіння зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.

Рятувальники перевірили одну з квартир на 15 поверсі та обстежили технічні поверхи. На щастя, жертв чи постраждалих немає.

Окрім того, вчора, 14 січня, під час ранкової атаки російських безпілотників на Київ один з дронів впав на приватний будинок у Дарницькому районі столиці, в результаті фасад будинку отримав незначні ушкодження.

Також 13 січня російська армія завдала чергового масованого удару по Києву та інших регіонах України. З самої ночі ворог застосовував різні типи повітряного озброєння - ракети та ударні дрони. Так, по столиці було запущено балістичні ракети.

Після обстрілу у Києві було запроваджено аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок нічної атаки росіян.

