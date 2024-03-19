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У Миколаєві було чутно звуки вибуху

Вівторок 19 березня 2024 17:33
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У Миколаєві було чутно звуки вибуху Фото: в Миколаєві пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Миколаєві вдень вівторка, 19 березня, пролунав вибух. Там в цей час було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Вдень 19 березня місцеві жителі Миколаєва чули звук вибуху. На момент вибуху в місті, як і в більшій частині України було оголошено повітряну тривогу.

Водночас Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на сході країни, а також можливе застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

У Миколаєві було чутно звуки вибуху

Ракетний удар по Миколаєву

Нагадаємо, 17 березня, у Миколаєві пролунали вибухи. Пізніше були повторні вибухи. Місцева влада повідомила, що у місті два "прильоти".

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістикою зі сходу та півдня.

Місцева влада раніше інформувала, що у в результаті ракетних ударів по Миколаєву було відомо про п'ятьох постраждалих. Пізніше їх кількість зросла до шести осіб.

Як зазначили в Силах оборони півдня України, війська РФ при ракетному ударі по Миколаєву застосували аналогічну тактику, як при обстрілі Одеси позавчора, 15 березня - вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторили удар в те саме місце.

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