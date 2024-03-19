ua en ru
Вт, 19 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаеве были слышны звуки взрыва

Вторник 19 марта 2024 17:33
UA EN RU
В Николаеве были слышны звуки взрыва Фото: в Николаеве раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Николаеве днем вторника, 19 марта, раздался взрыв. Там в это время была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Общественное ".

Днем 19 марта здешние жители Николаева слышали звук взрыва. На момент взрыва в городе, как и в большей части Украины, была объявлена воздушная тревога .

В то же время Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке страны, а также о возможном применении авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В Николаеве были слышны звуки взрыва

Ракетный удар по Николаеву

Напомним, 17 марта, в Николаеве раздались взрывы. Позже последовали повторные взрывы. Местные власти сообщили, что в городе два "прилета".

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе ударов баллистикой с востока и юга.

Местные власти ранее информировали, что в результате ракетных ударов по Николаеву было известно о пяти пострадавших. Позже их количество выросло до шести человек.

Как отметили в Силах обороны юга Украины, войска РФ при ракетном ударе по Николаеву применили аналогичную тактику, как при обстреле Одессы позавчера, 15 марта - ударив одной ракетой, через несколько минут повторили удар в то же место.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Николаев
NEWS
Юбилейный "Рамштайн". Чего ждать Украине от 20-й встречи союзников
Юбилейный "Рамштайн". Чего ждать Украине от 20-й встречи союзников
DAILY
Транзит во время войны. Продолжит ли Украина поставки газа из РФ в ЕС без контракта с "Газпромом"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транзит во время войны. Продолжит ли Украина поставки газа из РФ в ЕС без контракта с "Газпромом"