ua en ru
Нд, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та більшості областей повітряна тривога. Є загроза балістики (відбій)

Київ, Неділя 03 березня 2024 19:34
UA EN RU
У Києві та більшості областей повітряна тривога. Є загроза балістики (відбій) Фото: у Києві та областях повітряна тривога (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві та більшості областей України ввечері 3 березня оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та Повітряні сили.

Як попередили в Повітряних силах, існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

У Києві та більшості областей повітряна тривога. Є загроза балістики (відбій)

Оновлено 19:50. У Києві та областях оголошено відбій повітряної тривоги.

Обстріли України

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України ракетними, авіаційними та дроновими атаками. Так, сьогодні вдень окупанти скинули авіабомбу на центр міста Курахове в Донецькій області. Було відомо про велику кількість постраждалих.

А вчора ворожий дрон влучив в багатоповерхівку в Одесі. В результаті удару частина будинку обвалилася, а під завалами опинилися люди. Станом на зараз відомо про 12 загиблих, серед яких п'ятеро дітей.

Як повідомляли в командуванні Об'єднаних сил ЗСУ, в результаті ворожої атаки на Одесу загинула сім'я військових з 7-місячною донькою.

Крім того, росіяни весь день гатили по Нікополю та Нікопольському району. В результаті ворожих атак була поранена жінка, а також пошкоджено багато будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Повітряна тривога
NEWS
Росіяни скинули авіабомбу на центр Курахового, багато поранених
Росіяни скинули авіабомбу на центр Курахового, багато поранених
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня