UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Мигранты на границе Беларуси разбили новый лагерь рядом с КПП "Брузги"

Автор: Сергей Пышкин

Ситуация на польско-белорусской границе продолжает обостряться. Нелегальные мигранты разбили новый лагерь рядом с КПП "Брузги".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Штаба пограничной службы Польши.

Общее количество нелегалов составляет около 1 тысячи человек, остальных увезли белорусские силовики.

Несмотря на обустроенный новый лагерь - группа других мигрантов до сих пор находится на старой позиции, откуда часть нелегалов вывезли белорусские силовики.

"С белорусской стороны на пограничном переходе в "Брюзги" бродит группа иностранцев - это новый лагерь. Рядом со старым, в нескольких сотнях метров, еще есть люди. Всего в области около 1000 иностранцев, остальных забрали белорусские службы”, - пишет пресс-служба.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, как белорусские силовики перевозили нелегалов в неизвестном направлении с КПП "Брузги".

Также РБК-Украина писало, что польские пограничники предотвратили две большие попытки прорыва на границе.

Тем временем Польша планирует построить постоянный забор на границе с Беларусью.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьПольшаМиграционный кризис