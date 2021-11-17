Временного недостаточно. Польша построит постоянный забор на границе с Беларусью
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что забор, который они начали строить летом на границе с Беларусью является лишь временным. Польша намерена возвести постоянное заграждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Польши в Twitter.
"Строительство этого временного забора, которое мы начали в июле... Это временно. Но мы перешли к следующим шагам. Есть закон. Будет построен постоянный забор. Мы делаем все, чтобы граница была в безопасности", - отметил министр.
Напомним, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак также отметил, что ситуация с беженцами не разрешится в ближайшее время.
По словам главы ведомства, на разрешение ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе уйдут месяцы, если не годы.
Добавим, что вчера нелегальные мигранты на польско-белорусской границе организовали очередную попытку прорыва рядом с пунктом пропуска "Кузня" в результате чего пострадали 12 человек.