Белорусские силовики вывозят автобусами мигрантов с КПП "Брузги"

Замглавы МВД Польши Мацей Всик рассказал, что мигранты покидают лагерь у пункта пропуска "Брузги". По его словам, нелегалов белорусские силовики перевозят в неизвестном направлении автобусами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на pap.pl.

"Я получил информацию о том, что Лукашенко направил первые автобусы для пересадки и отправления мигрантов. Лагерь возле Кузницы медленно пустеет. Похоже, Лукашенко проиграл эту пограничную битву", - заявил Мацей Всик.

Отметим, что Пограничная охрана Польши на своей странице в Twitter сегодня также заявила о том, что нелегалы массово покидают данную пограничную участок и движутся в неизвестном направлении.

"Мы наблюдаем, как иностранцы, блуждающие белорусской стороной, в районе пограничного перехода "Брузги", собрались и покидают лагерь. Под наблюдением белорусских служб они перемещаются в неизвестное место", - говорится в сообщении.