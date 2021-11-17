Белорусские силовики вывозят автобусами мигрантов с КПП "Брузги"
Замглавы МВД Польши Мацей Всик рассказал, что мигранты покидают лагерь у пункта пропуска "Брузги". По его словам, нелегалов белорусские силовики перевозят в неизвестном направлении автобусами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на pap.pl.
"Я получил информацию о том, что Лукашенко направил первые автобусы для пересадки и отправления мигрантов. Лагерь возле Кузницы медленно пустеет. Похоже, Лукашенко проиграл эту пограничную битву", - заявил Мацей Всик.
Отметим, что Пограничная охрана Польши на своей странице в Twitter сегодня также заявила о том, что нелегалы массово покидают данную пограничную участок и движутся в неизвестном направлении.
"Мы наблюдаем, как иностранцы, блуждающие белорусской стороной, в районе пограничного перехода "Брузги", собрались и покидают лагерь. Под наблюдением белорусских служб они перемещаются в неизвестное место", - говорится в сообщении.
Obserwujemy, że cudzoziemcy koczujący po stronie białoruskiej, w pobliżu przejścia granicznego Bruzgi, spakowali się i opuszczają obozowisko. Przemieszczają się pod nadzorem białoruskich służb w nieznane miejsce. #zgranicy pic.twitter.com/SwvKtJRA5s— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021
Напомним, вчера пограничная служба Польши предотвратила две попытки больших групп мигрантов перейти границу страны.
Отметим, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что забор, который они начали строить летом на границе с Беларусью является лишь временным. Польша намерена возвести постоянное заграждение.