Мігранти на кордоні Білорусі розбили новий табір поруч з КПП "Брузгі"

Ситуація на польсько-білоруському кордоні продовжує загострюватися. Нелегальні мігранти розбили новий табір поруч з КПП "Брузгі".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Штабу прикордонної служби Польщі.
Загальна кількість нелегалів становить близько 1 тисячі осіб.
Попри облаштований новий табір - група інших мігрантів досі перебуває на старій позиції, звідки частину нелегалів вивезли білоруські силовики.
"З білоруської сторони на прикордонному переході до "Брузг" бродить група іноземців - це новий табір. У старого, за кількасот метрів, ще є люди. Загалом в області близько 1000 іноземців, решту забрали білоруські служби”, - пише пресслужба.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, як білоруські силовики перевозили нелегалів у невідомому напрямку з КПП "Брузгі".
Також РБК-Україна писало, що польські прикордонники запобігли двом великим спробам прориву на кордоні.
Тим часом Польща планує побудувати постійний паркан на кордоні з Білоруссю.