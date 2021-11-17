Белорусские службы, используя лазер, помогали мигрантам перейти границу, - погранслужба Польши

Погранслужба Польши предотвратила две попытки больших групп мигрантов перейти границу страны. Им помогали белорусские службы, направляя лазер на польских пограничников, а некоторые мигранты бросали камни в силовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

Пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская рассказала, что попытки прорваться через границу произошли во вторник, 16 ноября. Одна из них случилась в Черемше около 18:00, а вторая - около 23:00.

В первой участвовали примерно 50 человек. Именно тогда белорусские службы использовали лазер.

"Белорусская сторона направила на нас ослепляющий свет с помощью зеленого лазера", - отметила Михальская.

Вторая попытка прорыва границы была более масштабной.

"Это была группа из примерно 100 человек, 50 из которых более агрессивно пытались раздвинуть границу", - отметила она и добавила, что польские службы предотвратили обе попытки, потому иностранцы не смогли попасть на территорию страны.