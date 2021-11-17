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Мигранты на границе Беларуси разбили новый лагерь рядом с КПП "Брузги"

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Среда 17 ноября 2021 21:50
Мигранты на границе Беларуси разбили новый лагерь рядом с КПП "Брузги" Фото: мигранты из Беларуси разбили новый лагерь рядом с КПП "Брузги" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ситуация на польско-белорусской границе продолжает обостряться. Нелегальные мигранты разбили новый лагерь рядом с КПП "Брузги".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Штаба пограничной службы Польши.

Общее количество нелегалов составляет около 1 тысячи человек, остальных увезли белорусские силовики.

Несмотря на обустроенный новый лагерь - группа других мигрантов до сих пор находится на старой позиции, откуда часть нелегалов вывезли белорусские силовики.

"С белорусской стороны на пограничном переходе в "Брюзги" бродит группа иностранцев - это новый лагерь. Рядом со старым, в нескольких сотнях метров, еще есть люди. Всего в области около 1000 иностранцев, остальных забрали белорусские службы”, - пишет пресс-служба.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, как белорусские силовики перевозили нелегалов в неизвестном направлении с КПП "Брузги".

Также РБК-Украина писало, что польские пограничники предотвратили две большие попытки прорыва на границе.

Тем временем Польша планирует построить постоянный забор на границе с Беларусью.

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