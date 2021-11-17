Мигранты на границе Беларуси разбили новый лагерь рядом с КПП "Брузги"
Ситуация на польско-белорусской границе продолжает обостряться. Нелегальные мигранты разбили новый лагерь рядом с КПП "Брузги".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Штаба пограничной службы Польши.
Общее количество нелегалов составляет около 1 тысячи человек, остальных увезли белорусские силовики.
Несмотря на обустроенный новый лагерь - группа других мигрантов до сих пор находится на старой позиции, откуда часть нелегалов вывезли белорусские силовики.
"С белорусской стороны на пограничном переходе в "Брюзги" бродит группа иностранцев - это новый лагерь. Рядом со старым, в нескольких сотнях метров, еще есть люди. Всего в области около 1000 иностранцев, остальных забрали белорусские службы”, - пишет пресс-служба.
Po stronie białoruskiej przy przejściu granicznym w Bruzgach koczuje grupa cudzoziemców-to nowe obozowisko. Na starym, kilkaset metrów dalej wciąż pozostają osoby. Łącznie w tym rejonie koczuje ok. 1000 cudzoziemców.Pozostałe osoby zostały zabrane przez służby białoruskiej. pic.twitter.com/o7nl4CWWzZ— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, как белорусские силовики перевозили нелегалов в неизвестном направлении с КПП "Брузги".
Также РБК-Украина писало, что польские пограничники предотвратили две большие попытки прорыва на границе.
Тем временем Польша планирует построить постоянный забор на границе с Беларусью.