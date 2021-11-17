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Мігранти на кордоні Білорусі розбили новий табір поруч з КПП "Брузгі"

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Середа 17 листопада 2021 21:50
Мігранти на кордоні Білорусі розбили новий табір поруч з КПП "Брузгі" Фото: мігранти з Білорусі розбили новий табір поруч з КПП "Брузгі" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ситуація на польсько-білоруському кордоні продовжує загострюватися. Нелегальні мігранти розбили новий табір поруч з КПП "Брузгі".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Штабу прикордонної служби Польщі.

Загальна кількість нелегалів становить близько 1 тисячі осіб.

Попри облаштований новий табір - група інших мігрантів досі перебуває на старій позиції, звідки частину нелегалів вивезли білоруські силовики.

"З білоруської сторони на прикордонному переході до "Брузг" бродить група іноземців - це новий табір. У старого, за кількасот метрів, ще є люди. Загалом в області близько 1000 іноземців, решту забрали білоруські служби”, - пише пресслужба.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, як білоруські силовики перевозили нелегалів у невідомому напрямку з КПП "Брузгі".

Також РБК-Україна писало, що польські прикордонники запобігли двом великим спробам прориву на кордоні.

Тим часом Польща планує побудувати постійний паркан на кордоні з Білоруссю.

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