МИД Украины помогает мужу Тимановской: "сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности"

Министерство иностранных дел связалось с Арсением Зданевичем - мужем белорусской спортсменки Кристины Тимановской. Зданевич вчера бежал из Беларуси в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Кулеба пообещал, что Украина сделает все возможное для того, чтобы Зданевич во время пребывания в Украине чувствовал себя в безопасности.
"Связались с Арсением Зданевичем, мужем спортсменки Тимановской, которая подверглась преследованиям. Оказываем необходимую помощь на время пребывания в Украине и сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности, даже несмотря на шокирующие новости. Желаю им с женой успешно пройти все испытания", - сказал глава МИД.
Такое заявление в украинском МИД сделали после того, как в киевском парке нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине".
Напомним, спортсменка Тимановская подверглась преследованиям со стороны белорусского режима после того, как раскритиковала Национальный олимпийский комитет.
Тимановскую пытались силой вернуть в Минск с Олимпиады в Токио, но ей удалось сбежать от белорусских чиновников и получить визу для въезда в Польшу.
Ожидается, что уже в ближайшее время Тимановская вылетит из Токио в Польшу.