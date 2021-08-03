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МИД Украины помогает мужу Тимановской: "сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности"

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел связалось с Арсением Зданевичем - мужем белорусской спортсменки Кристины Тимановской. Зданевич вчера бежал из Беларуси в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Кулеба пообещал, что Украина сделает все возможное для того, чтобы Зданевич во время пребывания в Украине чувствовал себя в безопасности.

"Связались с Арсением Зданевичем, мужем спортсменки Тимановской, которая подверглась преследованиям. Оказываем необходимую помощь на время пребывания в Украине и сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности, даже несмотря на шокирующие новости. Желаю им с женой успешно пройти все испытания", - сказал глава МИД.

Такое заявление в украинском МИД сделали после того, как в киевском парке нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине".

Напомним, спортсменка Тимановская подверглась преследованиям со стороны белорусского режима после того, как раскритиковала Национальный олимпийский комитет.

Тимановскую пытались силой вернуть в Минск с Олимпиады в Токио, но ей удалось сбежать от белорусских чиновников и получить визу для въезда в Польшу.

Ожидается, что уже в ближайшее время Тимановская вылетит из Токио в Польшу.

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МИД УкраиныБеларусьДмитрий Кулеба