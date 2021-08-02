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В Украине чувствую себя безопасно: муж легкоатлетки Тимановской рассказал о переезде

Новина українською →
Украина, Понедельник 02 августа 2021 20:09
В Украине чувствую себя безопасно: муж легкоатлетки Тимановской рассказал о переезде Фото: холовик белорусской легкоатлетки Тимановской рассказал почему переехал в Украину (instagram.com/kristi.timanovskaya)
Автор: Сергей Пышкин

Муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской переехал в Украину. Сейчас он не раскрывает свое точное место пребывания из соображений безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

25-летний Зданевич покинул Беларусь и сейчас находится в Украине. По его словам, здесь он чувствует себя безопасно, поскольку имеет в стране знакомых.

"Решение о выезде принял в течение пол часа. Не чувствовал, что за мной следят, спокойно прошел границу, сейчас в безопасности", - добавил муж спортсменки.

Зданевич отметил, что сейчас в Беларуси осталась мама Тимановской, впрочем, что семья планирует делать дальше - не готов ответить. Также оказалось, что Польша предложила его жене визу и возможность выступить за страну.

На вопрос, поддерживали ли они с Тимановской протесты и оппозицию Беларуси, Зданевич ответил, что политикой никогда не интересовались и в акциях не участвовали.

В конце мужчина добавил, что они готовы с женой вернуться в Белоруссию, если им не грозит заключение.

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