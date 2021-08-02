В Украине чувствую себя безопасно: муж легкоатлетки Тимановской рассказал о переезде

Муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской переехал в Украину. Сейчас он не раскрывает свое точное место пребывания из соображений безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .

25-летний Зданевич покинул Беларусь и сейчас находится в Украине. По его словам, здесь он чувствует себя безопасно, поскольку имеет в стране знакомых.

"Решение о выезде принял в течение пол часа. Не чувствовал, что за мной следят, спокойно прошел границу, сейчас в безопасности", - добавил муж спортсменки.

Зданевич отметил, что сейчас в Беларуси осталась мама Тимановской, впрочем, что семья планирует делать дальше - не готов ответить. Также оказалось, что Польша предложила его жене визу и возможность выступить за страну.

На вопрос, поддерживали ли они с Тимановской протесты и оппозицию Беларуси, Зданевич ответил, что политикой никогда не интересовались и в акциях не участвовали.

В конце мужчина добавил, что они готовы с женой вернуться в Белоруссию, если им не грозит заключение.