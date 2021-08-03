МЗС України допомагає чоловіку Тимановської: "зробимо все, щоб він почувався у безпеці"

Міністерство закордонних справ України зв'язалося з Арсенієм Зданевичем - чоловіком білоруської спортсменки Христини Тимановської. Зданевич вчора втік з Білорусі в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Кулеба пообіцяв, що Україна зробить все можливе для того, щоб Зданевич під час перебування в Україні почувався у безпеці.

"Зв’язалися з Арсенієм Зданевичем, чоловіком спортсменки Тимановської, яка зазнала переслідувань. Надаємо необхідну допомогу на час перебування в Україні та зробимо все, щоб він почувався у безпеці, навіть попри шокуючі новини. Бажаю їм із дружиною успішно пройти всі випробування", - сказав глава МЗС.

Таку заяву в українському МЗС зробили після того, як у київському парку знайшли повішеним главу "Білоруського дому в Україні".