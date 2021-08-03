МЗС України допомагає чоловіку Тимановської: "зробимо все, щоб він почувався у безпеці"

Міністерство закордонних справ України зв'язалося з Арсенієм Зданевичем - чоловіком білоруської спортсменки Христини Тимановської. Зданевич вчора втік з Білорусі в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Кулеба пообіцяв, що Україна зробить все можливе для того, щоб Зданевич під час перебування в Україні почувався у безпеці.
"Зв’язалися з Арсенієм Зданевичем, чоловіком спортсменки Тимановської, яка зазнала переслідувань. Надаємо необхідну допомогу на час перебування в Україні та зробимо все, щоб він почувався у безпеці, навіть попри шокуючі новини. Бажаю їм із дружиною успішно пройти всі випробування", - сказав глава МЗС.
Таку заяву в українському МЗС зробили після того, як у київському парку знайшли повішеним главу "Білоруського дому в Україні".
Нагадаємо, спортсменка Тимановська зазнала переслідувань з боку білоруського режиму після того, як розкритикувала Національний олімпійський комітет.
Тимановську намагалися силою повернути в Мінськ з Олімпіади в Токіо, але їй вдалося втекти від білоруських чиновників та отримати візу для в'їзду в Польщу.
Очікується, що вже найближчим часом Тимановська вилетить з Токіо в Польщу.