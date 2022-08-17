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МИД Литвы призывает ЕС принять единое решение по отмене виз для россиян

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Литва призывает ЕС принять единое решение по отмене туристических виз для граждан России, поскольку так санкции будут работать более эффективно.

Про этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Лучше всего, если бы это было европейское решение, которое просто отменило бы действие этих виз и все перестали бы их выдавать", - сказал он.

По его словам, запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, принятый каждой страной ЕС отдельно, не будет эффективным. Именно поэтому данную санкцию нужно ввести на уровне всего Евросоюза.

"Сегодня гражданин России может получить визу в консульстве Германии, я не знаю, в любом российском городе, где есть консульство, и проехать по территории Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши туда, где он намерен провести отпуск", - объяснил Ландсбергис.

Напомним, ранее запрет на выдачу виз россиянам поддержали в Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии и Чехии.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал данную инициативу.

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