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МИД Эстонии вызвал посла России из-за ситуации в Керченском проливе

Новости » Политика    28.11.2018 - 12:12
МИД Эстонии вызвал посла России из-за ситуации в Керченском проливе
Фото: Александр Петров (sodrugestvo.info)

Глава МИД Свен Миксер осудил нападение России в Керченском проливе

Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии вызвало посла России в Эстонии Александра Петрова из-за российской атаки на украинские корабли. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Postimees.

Эстония призвала Россию незамедлительно освободить корабли и членов их команд. В министерстве добавили, что РФ должна гарантировать свободу навигации судам Украины и другим странам в Керченском проливе и Азовском море в соответствии с международным правом.

"Это преднамеренная эскалация напряжения, грубое нарушение международного права и агрессия против суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России", - заявил глава МИД.

В министерстве отметили, что Эстония не признает незаконную аннексию Крыма и выражает поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

В оккупированном Симферополе сегодня, 28 ноября, будут избирать меру пресечения еще 9 задержанным РФ в Азовском море украинским морякам.

Отметим, вчера, 27 ноября, в оккупированном Крыму арестовали на два месяца 15 задержанных РФ украинских моряков.

Ранее Федеральная служба безопасности России обнародовала видеозапись допроса украинских моряков. В частности, российские силовики допросили военнослужащих Андрея Драча, Сергея Цибизова и Владимира Лесового.

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