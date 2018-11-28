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МЗС Естонії викликав посла Росії через ситуацію у Керченській протоці

Новини » Політика    28.11.2018 - 12:12
МЗС Естонії викликав посла Росії через ситуацію у Керченській протоці
Фото: Олександр Петров (sodrugestvo.info)

Глава МЗС Свен Міксер засудив напад Росії в Керченській протоці

Міністерство закордонних справ (МЗС) Естонії викликало посла Росії в Естонії Олександра Петрова через російську атаку на українські кораблі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Postimees.

Естонія закликала Росію негайно звільнити кораблі і членів їх команд. У міністерстві додали, що РФ повинна гарантувати свободу навігації суднам України та іншим країнам в Керченській протоці і Азовському морі у відповідності з міжнародним правом.

"Це навмисна ескалація напруги, грубе порушення міжнародного права і агресія проти суверенітету і територіальної цілісності України з боку Росії", - заявив глава МЗС.

У міністерстві зазначили, що Естонія не визнає незаконну анексію Криму та висловлює підтримку суверенітету і територіальній цілісності України.

В окупованому Сімферополі сьогодні, 28 листопада, будуть обирати запобіжний захід ще 9 затриманим РФ в Азовському морі українським морякам.

Зазначимо, вчора, 27 листопада, в окупованому Криму заарештували на два місяці 15 затриманих РФ українських моряків.

Раніше Федеральна служба безпеки Росії оприлюднила відеозапис допиту українських моряків. Зокрема, російські силовики допитали військовослужбовців Андрія Драча, Сергія Цибизова і Володимира Лісового.

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