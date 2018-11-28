Президент Эстонии назвала нападение РФ на украинские корабли "войной в Европе"

Фото: Керсти Кальюлайд (flickr.com/Estonian Presidency)

Керсти Кальюлайд призвала мировое сообщество четко и коллективно осудить российскую агрессию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила нападение России на украинские корабли в Азовском море вблизи Керченского пролива, назвав это происшествие "войной в Европе". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кальюлайд.

"В воскресенье Россия напала на украинские военные суда в Азовском море. Мы должны использовать правильные термины: это война в Европе. Украинский народ воюет с 2014 года, а Крымский полуостров все еще оккупирован", - написала глава Эстонии.

Она также призвала международное сообщество жестко призвать Россию прекратить агрессию.

"Я настоятельно призываю международное сообщество и лидеров демократического мира присоединиться ко мне в этом заявлении, четко, коллективно и немедленно осудить российскую агрессию и потребовать прекратить ее", - заявила Кальюлайд.

Она добавила, что отсутствие должной реакции на действия России будет означать "тихое признание" в том числе и оккупации Крыма.

"Тихое признание означает фактическое признание оккупации Крымского полуострова. Международное сообщество, основанное на ценностях, не может позволить себе принять такую позицию. Война в Европе не будет и не может восприниматься как обыденность", - считает президент Эстонии.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео пообещал Украине военную помощь для защиты украинского суверенитета в связи с действиями России в Азовском море.

25 ноября в Азовском море возле Керченского пролива пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по кораблям Военно-морских сил Украины. Три корабля украинских ВМС были захвачены российским спецназом.