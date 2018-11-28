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В оккупированном Крыму сегодня будут "судить" еще 9 украинских моряков

Новости » Общество    28.11.2018 - 11:35
В оккупированном Крыму сегодня будут "судить" еще 9 украинских моряков
Фото: украинский корабль после атаки (facebook.com/marektv)

Заседания начнутся с 14 часов дня

В оккупированном Симферополе сегодня, 28 ноября, будут избирать меру пресечения еще 9 задержанным РФ в Азовском море украинским морякам. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook журналиста "Радио свобода" Антона Наумлюка.

Как он отмечает, заседания начнутся с 14:00. Наумлюк добавил, что изберут меру пресечения Андрею Шевченко, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Олегу Мельничуку, Юрию Безязичному, Владимиру Лисовому, Богдану Небылице, Евгению Семидоцкому и Андрею Драчу.

Журналист также сообщил, что доставленных в Симферопольское СИЗО моряков, которым накануне уже избрали меру пресечения, разместили в "женский блок", а местные арестанты в знак солидарности с моряками собрали для них чай, кофе и одежду.

В оккупированном Крыму сегодня будут &quot;судить&quot; еще 9 украинских моряков

Отметим, вчера, 27 ноября, в оккупированном Крыму состоялся "суд" над задержанными РФ украинскими моряками.

"Киевский райсуд Симферополя" арестовал на два месяца первого из задержанных украинских моряков Владимира Варимеза. "Суд" оккупантов также арестовал второго украинского моряка Сергея Цыбизова и старшего матроса с катера "Никополь" Андрея Оприско, матроса буксира "Яны Капу" Виктора Беспальченка, Юрия Будзила и старшего матроса буксира "Яны Капу" Владимира Терещенко на два месяца. Как сообщается, сейчас Будзила этапируют к зданию управления ФСБ для предьявления обвинения и допроса.

Напомним, руководитель Генштаба Виктор Муженко заявлял, что украинская сторона не имеет связи с ранеными военными моряками.

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