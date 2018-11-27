В РФ обнародовали видеозапись с допросом украинских моряков

Фото: ФСБ (из открытых источников)

ФСБ РФ допросила украинских моряков

В РФ обнародовали видеозапись так называемого допроса украинских моряков, проведенного Федеральной службой безопасности (ФСБ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на россми.

Так, допросили оперуполномоченного 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старшего лейтенанта Андрея Драча (находился на катере "Никополь"), комендор-сигнальщика, матроса катера "Никополь" Сергея Цибизова, командира дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины (воинская часть А-1728), капитана 3-го ранга Владимира Лесного.

Вместе с тем, на странице в Facebook ВМС ВСУ говорится о том, Военно-Морские Силы ВС Украины с пониманием относятся к так называемым показаниям военнослужащих, незаконно захваченных Россией в Керченском проливе.

"На видео - наши военные. Мы хорошо знаем этих ребят. Сейчас они совсем другие, и каждый может увидеть последствия безумного давления на них. Но, это наши люди. Они действовали законно, согласно нормам международного морского права и действующих договоров. Украина предпринимает все возможные усилия для освобождения своих сыновей из плена, в том числе привлекая к этому мировое сообщество", - говорится в сообщении.

Напомним, командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что захваченные в Керченском проливе украинские военнослужащие дают ложные показания под давлением.