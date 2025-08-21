Ми зробили крок назустріч: Зеленський розкрив, як готується до зустрічі з Путіним
Київ готовий до будь-якої конфігурації зустрічей із російською стороною, якщо це допоможе завершити війну.
Про це на зустрічі з журналістами 20 серпня заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.
Відповідаючи на запитання про підготовку до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, Зеленський наголосив:
"Нам потрібна ця зустріч. Якщо для того, щоб закінчити війну, потрібна зустріч з "рускімі", а потім тристороння зустріч, ми готові до будь-якої конфігурації цих зустрічей. Ми зробили крок назустріч. І вони повинні щось зробити, щоб продемонструвати, що вони так хочуть закінчити війну, як говорили".
Він підкреслив, що для президента США Дональда Трампа також важливо завершити цю війну.
"Йому потрібно вийти з цього з успіхом. І цей успіх залежить від справедливості закінчення цієї війни", - зазначив президент.
Зеленський також торкнувся питання санкцій. За його словами, вторинні санкції є "вбивчою силою для "рускіх".
"Ми розуміємо, що нові тарифи, які президент Трамп може запроваджувати на ті чи інші країни, які мають експортно-імпортні відносини з "рускімі", також вплинуть на економіку Росії", - сказав Зеленський.
Він додав, що під час переговорів його сигнал до американського президента був чітким: "Ми готові на конфігурацію двосторонньої і тристоронньої зустрічей. І якщо "рускі" не готові на таке - ми просимо ввести тарифи. Ми просимо додаткові санкційні, тарифні кроки від США, бо це реально спрацює".
Зустріч Зеленського і Путіна
15 серпня на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. А вже 18 серпня Трамп провів переговори у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.
Після цих зустрічей американський президент зателефонував Путіну, щоб узгодити проведення переговорів із Зеленським. Наразі РФ наполягає на проведенні спочатку двосторонньої зустрічі, а тоді тристоронньої за участі Трампа.
У Швейцарії вже заявили про готовність прийняти саміт. Австрія також оголосила що готова провести переговори Зеленського та Путіна.
Проте канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сумнівається, що російський диктатор наважиться на зустріч із Зеленським.