Мы сделали шаг навстречу: Зеленский раскрыл, как готовится к встрече с Путиным

Киев готов к любой конфигурации встреч с российской стороной, если это поможет завершить войну.

Об этом на встрече с журналистами 20 августа заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина .

Отвечая на вопрос о подготовке к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, Зеленский подчеркнул:

"Нам нужна эта встреча. Если для того, чтобы закончить войну, нужна встреча с "русскими", а затем трехсторонняя встреча, мы готовы к любой конфигурации этих встреч. Мы сделали шаг навстречу. И они должны что-то сделать, чтобы продемонстрировать, что они так хотят закончить войну, как говорили".

Он подчеркнул, что для президента США Дональда Трампа также важно завершить эту войну.

"Ему нужно выйти из этого с успехом. И этот успех зависит от справедливости окончания этой войны", - отметил президент.

Зеленский также коснулся вопроса санкций. По его словам, вторичные санкции являются "убийственной силой для "русских".

"Мы понимаем, что новые тарифы, которые президент Трамп может вводить на те или иные страны, которые имеют экспортно-импортные отношения с "русскими", также повлияют на экономику России", - сказал Зеленский.

Он добавил, что во время переговоров его сигнал к американскому президенту был четким: "Мы готовы на конфигурацию двусторонней и трехсторонней встреч. И если "русские" не готовы на такое - мы просим ввести тарифы. Мы просим дополнительные санкционные, тарифные шаги от США, потому что это реально сработает".