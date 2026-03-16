"Ми не зобов'язані допомагати": Трамп зробив скандальну заяву та порівняв Україну з Ліваном

"США не потрібно допомагати Україні, адже ми за тисячі миль від цієї країни", - сказав він.

Крім того, Трамп порівняв Україну з Ліваном, який, додав він, звик до бомбардувань.

"Вони вже звикли до того, що Ліван бомблять. Люди живуть і в Україні - хоча можна подумати, що там не будуть жити, але вони живуть. Я не знаю, чи став би я так робити, але вони там живуть. І в Лівані теж", - зазначив президент США.

Трамп також наголосив, що працював з країнами НАТО щодо України. Тепер, зазначив він, США не потрібно цього робити.

Допомога Україні

Нагадаємо, деякі європейські чиновники висловлюють занепокоєння можливими змінами в політиці адміністрації Дональд Трамп щодо військової підтримки України. Вони припускають, що обсяг допомоги може бути переглянутий.

На цьому тлі в Європі все частіше говорять про необхідність розвивати власну оборонну промисловість.

Зокрема, міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен заявив, що регіону необхідна власна промислова база для виробництва озброєнь, щоб Україна могла швидше отримувати системи протиповітряної оборони.

Водночас у США тривають політичні дискусії щодо формату підтримки. Зокрема, Трамп знову заявив, що Україна має отримувати допомогу у формі позики, на чому він наполягав і раніше, критикуючи адміністрацію експрезидента Джо Байдена.