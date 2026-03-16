RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Мы не обязаны помогать": Трамп сделал скандальное заявление и сравнил Украину с Ливаном

20:50 16.03.2026 Пн
2 мин
По словам президента США, его предшественник оказывал Киеву помощь, поскольку его обманули
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обязан помогать Украине. Он отметил, что бывший президент Джо Байден делал это, поскольку его якобы обманули.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил пол время обеда с членами совета директоров Центра Трампа-Кеннеди.

"США не нужно помогать Украине, ведь мы за тысячи миль от этой страны", - сказал он.

Кроме того, Трамп сравнил Украину с Ливаном, который, добавил он, привык к бомбардировкам.

"Они уже привыкли к тому, что Ливан бомбят. Люди живут и в Украине - хотя можно подумать, что там не будут жить, но они живут. Я не знаю, стал бы я так делать, но они там живут. И в Ливане тоже", - отметил президент США.

Трамп также подчеркнул, что работал со странами НАТО по Украине. Теперь, отметил он, США не нужно этого делать.

Помощь Украине

Напомним, некоторые европейские чиновники выражают обеспокоенность возможными изменениями в политике администрации Дональд Трамп относительно военной поддержки Украины. Они предполагают, что объем помощи может быть пересмотрен.

На этом фоне в Европе все чаще говорят о необходимости развивать собственную оборонную промышленность.

В частности, министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что региону необходима собственная промышленная база для производства вооружений, чтобы Украина могла быстрее получать системы противовоздушной обороны.

В то же время в США продолжаются политические дискуссии относительно формата поддержки. В частности, Трамп вновь заявил, что Украина должна получать помощь в форме займа, на чем он настаивал и раньше, критикуя администрацию экс-президента Джо Байдена.

Отметим, что ЕС уже исчерпал собственные запасы ракет для систем ПВО, пытаясь поддержать Украину на фоне постоянных российских атак. Дальнейшие поставки критически зависит от стабильности глобального рынка, который сейчас перегружен из-за операции в Иране.

Кроме того, война на Ближнем Востоке может усложнить возможности Украины защищаться от ракетных атак РФ. Использование систем ПВО США и их союзниками в регионе приводит к быстрому расходованию запасов ракет-перехватчиков.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаЛиванДональд Трамп