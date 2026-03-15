ua en ru
Нд, 15 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Пріоритети змінилися: Трамп втрачає інтерес до війни в Україні, - FT

20:45 15.03.2026 Нд
2 хв
Дипломатичні розмови зайшли в глухий кут, а увага США раптово зміщується в інший бік
aimg Сергій Козачук
Пріоритети змінилися: Трамп втрачає інтерес до війни в Україні, - FT Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Мирний процес між Україною та РФ за посередництва США опинився у глухому куті. Пріоритети Вашингтона змістилися на конфлікт із Іраном, що вже призвело до пауз у переговорах та затримок із постачанням критично важливого озброєння для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Читайте також: Путін ніколи не хотів переговорів і зупинки війни, - Зеленський

Зміна фокуса Вашингтона

Як повідомляє FT, через ескалацію на Близькому Сході Сполучені Штати фактично призупинили активну участь у переговорному процесі щодо України.

Черговий раунд зустрічей, запланований на початок березня, не відбувся, а нова дата досі не визначена. Європейські дипломати зазначають, що така зміна уваги є вкрай небезпечною для Києва.

"Близький Схід серйозно переорієнтував політичну увагу з України. Для нас і для України це катастрофа", - цитує видання слова одного з дипломатів ЄС.

Дефіцит ППО та боєприпасів

Крім політичної підтримки, зміна пріоритетів Білого дому вдарила по обороноздатності України.

За даними джерел, поставки систем протиповітряної оборони будуть затримані, оскільки США надають перевагу іншим клієнтам.

Головний дипломат ЄС Кая Каллас підтвердила наявність проблеми.

"Це, безумовно, проблема, тому що насправді існує конкуренція за ті самі активи, як на Близькому Сході, так і в Україні", - сказала FT Кая Каллас.

Позиція Кремля та "пауза" у діалозі

Росія використовує ситуацію, отримуючи надприбутки від зростання цін на нафту та зменшення санкційного тиску.

У Кремлі відкрито заявляють, що американська сторона зараз зайнята іншими питаннями.

"У переговорах справді настала пауза. У американців інші пріоритети, і це зрозуміло", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, додавши, що Росія продовжує просуватися на фронті для досягнення своїх цілей.

Стан переговорного процесу

Нагадаємо, що мирні переговори щодо України перебувають у "небезпечній зоні" через зміну фокусу уваги США на конфлікт на Близькому Сході.

Крім того, стало відомо про жорстку позицію Москви щодо участі європейських країн у діалозі. У Кремлі на цю пропозицію відреагували нецензурною відповіддю.

Водночас українська сторона та міжнародні експерти скептично оцінюють дії РФ, зазначаючи, що російський диктатор Путін ніколи не хотів реальних переговорів і повної зупинки війни, використовуючи дипломатію лише як інструмент для уникнення санкцій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Мирні переговори Російська Федерація Україна Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
"Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші"
Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком