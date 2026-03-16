"Мы не обязаны помогать": Трамп сделал скандальное заявление и сравнил Украину с Ливаном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обязан помогать Украине. Он отметил, что бывший президент Джо Байден делал это, поскольку его якобы обманули.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Трамп заявил пол время обеда с членами совета директоров Центра Трампа-Кеннеди.

"США не нужно помогать Украине, ведь мы за тысячи миль от этой страны", - сказал он.

Кроме того, Трамп сравнил Украину с Ливаном, который, добавил он, привык к бомбардировкам.

"Они уже привыкли к тому, что Ливан бомбят. Люди живут и в Украине - хотя можно подумать, что там не будут жить, но они живут. Я не знаю, стал бы я так делать, но они там живут. И в Ливане тоже", - отметил президент США.

Трамп также подчеркнул, что работал со странами НАТО по Украине. Теперь, отметил он, США не нужно этого делать.

Напомним, некоторые европейские чиновники выражают обеспокоенность возможными изменениями в политике администрации Дональд Трамп относительно военной поддержки Украины. Они предполагают, что объем помощи может быть пересмотрен.

На этом фоне в Европе все чаще говорят о необходимости развивать собственную оборонную промышленность.

В частности, министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что региону необходима собственная промышленная база для производства вооружений, чтобы Украина могла быстрее получать системы противовоздушной обороны.

В то же время в США продолжаются политические дискуссии относительно формата поддержки. В частности, Трамп вновь заявил, что Украина должна получать помощь в форме займа, на чем он настаивал и раньше, критикуя администрацию экс-президента Джо Байдена.