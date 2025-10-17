UA

"Ми тут, щоб рятувати життя": Білий дім опублікував фото з зустрічі Трампа та Зеленського

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Білому домі опублікували фото із зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Підпис під фото - "Ми тут, щоб врятувати тисячі життів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в офіційному акаунті Білого дому.

На акаунті опублікували фото Трампа та Зеленського на вході у Білий дім, оформлене в чорно-білих тонах.

"Ми не втрачаємо людей, ми не витрачаємо гроші, нам платять за боєприпаси та ракети... ми уклали дуже вигідну угоду з НАТО... Але ми тут не для цього. Ми тут, щоб врятувати тисячі життів", - сказано у повідомленні під фото.

Зустріч Зеленського і Трампа: що відомо

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона ще 16 жовтня та до візиту в Білий дім встиг провести низку зустрічей. Зустріч же у Білому домі почалася в дуже добрій атмосфері: Трамп багато жартував та похвалив костюм Зеленського.

Відомо, що Зеленський запропонував американському колезі Дональду Трампу "тисячі дронів" в обмін на ракети "Томагавк". Трамп відповів, що США дуже зацікавлені в українських безпілотниках - але Білий дім сподівається завершити війну без передачі "Томагавків" Україні.

Також Трамп висловив упевненість у можливості швидко завершити війну в Україні, якщо діяти гнучко, і наголосив на ролі Сполучених Штатів в порятунку життів. За його словами, це буде вирішуватися на зустрічі в Будапешті, а Зеленський буде на зв'язку.

