"Ми тут, щоб рятувати життя": Білий дім опублікував фото з зустрічі Трампа та Зеленського

Зустріч Зеленського і Трампа: що відомо

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона ще 16 жовтня та до візиту в Білий дім встиг провести низку зустрічей. Зустріч же у Білому домі почалася в дуже добрій атмосфері: Трамп багато жартував та похвалив костюм Зеленського.

Відомо, що Зеленський запропонував американському колезі Дональду Трампу "тисячі дронів" в обмін на ракети "Томагавк". Трамп відповів, що США дуже зацікавлені в українських безпілотниках - але Білий дім сподівається завершити війну без передачі "Томагавків" Україні.

Також Трамп висловив упевненість у можливості швидко завершити війну в Україні, якщо діяти гнучко, і наголосив на ролі Сполучених Штатів в порятунку життів. За його словами, це буде вирішуватися на зустрічі в Будапешті, а Зеленський буде на зв'язку.