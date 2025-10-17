RU

"Мы здесь, чтобы спасать жизни": Белый дом опубликовал фото со встречи Трампа и Зеленского

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Белом доме опубликовали фото со встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Подпись под фото - "Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в официальном аккаунте Белого дома.

На аккаунте опубликовали фото Трампа и Зеленского на входе в Белый дом, оформленное в черно-белых тонах.

"Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты... мы заключили очень выгодное соглашение с НАТО... Но мы здесь не для этого. Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней", - сказано в сообщении под фото.

 

Встреча Зеленского и Трампа: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон еще 16 октября и до визита в Белый дом успел провести ряд встреч. Встреча же в Белом доме началась в очень хорошей атмосфере: Трамп много шутил и похвалил костюм Зеленского.

Известно, что Зеленский предложил американскому коллеге Дональду Трампу "тысячи дронов" в обмен на ракеты "Томагавк". Трамп ответил, что США очень заинтересованы в украинских беспилотниках - но Белый дом надеется завершить войну без передачи "Томагавков" Украине.

Также Трамп выразил уверенность в возможности быстро завершить войну в Украине, если действовать гибко, и отметил роль Соединенных Штатов в спасении жизней. По его словам, это будет решаться на встрече в Будапеште, а Зеленский будет на связи.

Владимир ЗеленскийДональд ТрампВстреча Зеленского и Трампа