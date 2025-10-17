"Мы здесь, чтобы спасать жизни": Белый дом опубликовал фото со встречи Трампа и Зеленского

Встреча Зеленского и Трампа: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон еще 16 октября и до визита в Белый дом успел провести ряд встреч. Встреча же в Белом доме началась в очень хорошей атмосфере: Трамп много шутил и похвалил костюм Зеленского.

Известно, что Зеленский предложил американскому коллеге Дональду Трампу "тысячи дронов" в обмен на ракеты "Томагавк". Трамп ответил, что США очень заинтересованы в украинских беспилотниках - но Белый дом надеется завершить войну без передачи "Томагавков" Украине.

Также Трамп выразил уверенность в возможности быстро завершить войну в Украине, если действовать гибко, и отметил роль Соединенных Штатов в спасении жизней. По его словам, это будет решаться на встрече в Будапеште, а Зеленский будет на связи.