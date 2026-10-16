"Ми за це платимо": Німеччина вимагає від США скасувати обмеження Starlink в Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував обмеження швидкості роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні, за який платить і його країна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv.
"Ці обмеження мають бути скасовані", - заявив Вадефуль.
Він зазначив, що частина обладнання Starlink в Україні фінансується Німеччиною.
"І тому ми, звісно, наполягаємо на тому, щоб воно працювало, якщо ми за це платимо. Україні має надаватися повна підтримка й надалі", - наголосив німецький міністр.
Вадефуль додав, що наразі "немає повної картини" щодо причин обмеження роботи Starlink.
За його словами, Німеччина має питання до США з цього приводу, "які ми з’ясуємо".
Нагадаємо, останніми днями Сили оборони України зіткнулися з обмеженнями роботи Starlink. Зокрема, українські військові не могли використовувати дрони на швидкості понад 160 км/год.
За інформацією ЗМІ, розпорядження обмежити роботу супутникової системи, яку Україна використовує для зв'язку на полі бою та управління дронами, надійшло з Білого дому.
Зв'язок Starshield для українських військових оплачує Німеччина, контракт діє до квітня 2027 року. Київ просить повернути системі роботу без обмежень швидкості.
За даними РБК-Україна, 15 жовтня ситуація з обмеженням роботи Starshield (військового пакету Starlink) в Україні покращилася. Однак обмеження все ще є.
Тим часом сенатор Том Тілліс закликав владу США провести розслідування щодо діяльності Пентагону після того, як Україна зіткнулася з обмеженням роботи Starlink.