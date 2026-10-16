"Ми за це платимо": Німеччина вимагає від США скасувати обмеження Starlink в Україні

"Ці обмеження мають бути скасовані", - заявив Вадефуль.

Він зазначив, що частина обладнання Starlink в Україні фінансується Німеччиною.

"І тому ми, звісно, наполягаємо на тому, щоб воно працювало, якщо ми за це платимо. Україні має надаватися повна підтримка й надалі", - наголосив німецький міністр.

Вадефуль додав, що наразі "немає повної картини" щодо причин обмеження роботи Starlink.

За його словами, Німеччина має питання до США з цього приводу, "які ми з’ясуємо".