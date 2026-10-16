"Мы за это платим": Германия требует от США отменить ограничения Starlink в Украине

Ограничения Starlink в Украине

Напомним, в последние дни Силы обороны Украины столкнулись с ограничениями работы Starlink. В частности, украинские военные не могли использовать дроны на скорости более 160 км/ч.

По информации СМИ, распоряжение ограничить работу спутниковой системы, используемой Украиной для связи на поле боя и управления дронами, поступило из Белого дома.

Связь Starshield для украинских военных оплачивает Германия, контракт действует до апреля 2027 года. Киев просит вернуть системе работу без ограничения скорости.

По данным РБК-Украина, 15 октября ситуация с ограничением работы Starshield (военного пакета Starlink) в Украине улучшилась. Однако ограничения все еще есть.

Тем временем сенатор Том Тиллис призвал власти США провести расследование по деятельности Пентагона после того, как Украина столкнулась с ограничением работы Starlink.