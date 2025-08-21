"Ми підтвердили нашу підтримку України", - голова Військового комітету НАТО

Військові керівники країн-членів НАТО під час відеоконференції підтвердили підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

"Пріоритетом залишається мир, який буде справедливим, переконливим і тривалим. Наші думки - з хоробрими українськими братами і сестрами по зброї", - сказав він. Саму зустріч він назвав "чудовою, відвертою дискусією між начальниками генеральних штабів країн-членів НАТО". Great, candid discussion among #NATO Chiefs of Defence, today.



And excellent update on the security environment from our new SACEUR, his first with us.



I thanked everyone for their always proactive participation in these meetings: we are united, and that unity was truly… pic.twitter.com/O0UvCFyBPO — Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE - NATO CMC (@CMC_NATO) August 20, 2025 Він окремо відзначив “чудове оновлення інформації” щодо безпекової ситуації від нового головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексуса Гринкевича, який уперше брав участь у такому форматі.