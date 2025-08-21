"Мы подтвердили нашу поддержку Украины", - глава Военного комитета НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне .

"Приоритетом остается мир, который будет справедливым, убедительным и длительным. Наши мысли - с храбрыми украинскими братьями и сестрами по оружию", - сказал он.

Саму встречу он назвал "замечательной, откровенной дискуссией между начальниками генеральных штабов стран-членов НАТО".

Отличная, откровенная дискуссия среди #NATO начальников обороны, сегодня.



И отличная обновленная информация об обстановке в области безопасности от нашего нового SACEUR, его первый раз с нами.



Я поблагодарил всех за их всегда инициативное участие в этих встречах: мы едины, и это единство было действительно... pic.twitter.com/O0UvCFyBPO - Адмирал Джузеппе КАВО ДРАГОНЕ - ЦМС НАТО (@CMC_NATO) 20 августа 2025 года

Он отдельно отметил "замечательное обновление информации" по ситуации с безопасностью от нового главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексуса Гринкевича, который впервые принимал участие в таком формате.