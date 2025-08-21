ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Мы подтвердили нашу поддержку Украины", - глава Военного комитета НАТО

Четверг 21 августа 2025 01:50
UA EN RU
"Мы подтвердили нашу поддержку Украины", - глава Военного комитета НАТО Фото: в НАТО провели заседание по Украине (x.com/CMC_NATO)
Автор: РБК-Украина

Военные руководители стран-членов НАТО во время видеоконференции подтвердили поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

"Приоритетом остается мир, который будет справедливым, убедительным и длительным. Наши мысли - с храбрыми украинскими братьями и сестрами по оружию", - сказал он.

Саму встречу он назвал "замечательной, откровенной дискуссией между начальниками генеральных штабов стран-членов НАТО".

Он отдельно отметил "замечательное обновление информации" по ситуации с безопасностью от нового главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексуса Гринкевича, который впервые принимал участие в таком формате.

Как писало РБК-Украина, после встречи в Белом доме европейских чиновников и президента США Дональда Трампа около 10 стран выразили готовность отправить свои войска в Украину.

В переговорах по отправке войск в Украину примут участие верховный главнокомандующий НАТО в Европе и главы оборонных ведомств государств-членов Альянса.

Несколько европейских стран уже отказались отправлять в Украину своих солдат.

Так, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что среди ключевых задач страны - защита восточного фланга НАТО и охрана польско-белорусской границы, где 5000-6000 военнослужащих постоянно занимаются поддержанием безопасности, а также обеспечение инфраструктуры и логистики для "потенциальной миротворческой миссии".

Представитель правительства Греции Павлос Маринакис также сообщил, что страна "поможет в таком деле, но не войсками".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что преждевременно обсуждать отправку войск в Украину. По его словам, прежде всего нужно заключить мирный договор и понять, каковы основные элементы этого соглашения, какими будут гарантии безопасности и роль европейских стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Украина
Новости
В Киеве на фоне атаки ''Шахедов'' прозвучали взрывы
В Киеве на фоне атаки ''Шахедов'' прозвучали взрывы
Аналитика
Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине