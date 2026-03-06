Про ями можна забути? У "Київавтодорі" сказали, які дороги й мости відремонтують цього року

Дороги в Києві спеціалісти ремонтують незалежно від сезону. У КК "Київавтодор" розповіли, які об'єкти - шляхопроводи, шосе та вулиці - в планах на 2026 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням коментар комунальної корпорації.
Головне:
"В поточному році станом на сьогодні ШЕУ (Шляхово-експлуатаційним управлінням по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд, - Ред.) виконано ремонт дорожнього покриття загальним обсягом 8269 кв.м.", - розповіли у "Київавтодорі".
Зазначається, що ремонт здійснюється всіма технологічно дозволеними методами для зимового періоду:
У теплий період року дорожники Києва, за інформацією комунальної корпорації, проводять роботи, необхідні для:
Йдеться про такі процеси:
"У зв'язку з гармонізацією державних будівельних стандартів зі стандартами країн ЄС, у місті Києві та в усій країні впроваджуються як нові технології, так і матеріали", - наголосили у "Київавтодорі".
Згідно з даними комунальної корпорації, "мінімально допустимий строк експлуатаційної придатності асфальтобетонного покриття згідно з ДБН (державною будівельною нормою, - Ред.) В.2.3-4:2015 становить 3 роки".
"Водночас результати моніторингу об'єктів капітального ремонту свідчать, що фактичний термін служби покриття - без появи значних деформацій - може зростати до 5-7 років", - поділились у "Київавтодорі".
Українцям розповіли також, що з метою підвищення якості виконання робіт "запроваджено щорічне додаткове навчання з подальшим тестуванням головних інженерів та лінійних працівників ШЕУ".
"Паралельно здійснюється системне оновлення технічної бази підприємств", - додали у корпорації.
У "Київавтодорі" поділились також переліком об'єктів (станом на зараз), які планують відремонтувати у столиці впродовж 2026 року:
Нагадаємо, раніше український уряд розпорядився розпочати терміновий ремонт автомобільних доріг загального користування - щойно дозволять погодні умови.
Тим часом президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомили, що ремонт доріг в Україні обійдеться у 52 млрд гривень і пройде у два етапи.
