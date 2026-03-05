Ремонт доріг в Україні обійдеться у 52 млрд гривень і пройде у два етапи, - Зеленський

На ремонт доріг в Україні після зими необхідно 52 млрд гривень. Фінансування братимуть із різних джерел.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський і прем'єр України Юлія Свириденко заявили на брифінгу .

"Сьогодні гостре питання - це дороги. Сьогодні ми отримали відповідь, зрозуміла цифра. Уряд буде працювати, цифра не маленька. Потрібно для ремонту 52 млрд грн на сьогодні", - розповів глава держави.

За його словами, всі розуміють джерела фінансування для ремонту доріг. Глава держави висловив сподівання на плідну співпрацю між урядом і нардепами.

Також Зеленський уточнив, що відновлення відбуватиметься у два етапи - до червня і потім до жовтня. Особлива увага - міжнародним трасам.

Звідки візьмуть гроші

Зі свого боку прем'єрка Юлія Свириденко розповіла, що частину грошей на ремонт - 12,6 млрд гривень - візьмуть із програми Мінрозвитку, яка була передбачена держбюджетом.

Також є кошти, які Кабмін готовий виділити з резервного фонду. Це буде щонайменше 10 млрд гривень.

При цьому, за словами глави уряду, на ремонт прифронтових доріг гроші виділять із бюджету Міноборони.

"Ми затверджуємо перелік пріоритетних доріг разом із Міноборони, Генштабом, і МОЗ, тому що ці дороги - це евакуаційні дороги. І тому, власне, цей перелік узгоджений, і ми готові рухатися", - сказала вона.

Прем'єр додала, що вчора, 4 березня, уряд ухвалював протокольні рішення про виділення перших 3 млрд гривень. Надалі виділяти кошти будуть у міру необхідності. Завдання - закінчити ремонт у максимально швидкі терміни.