О ямах можно забыть? В "Киевавтодоре" сказали, какие дороги и мосты отремонтируют в этом году

Главное: Сезонное "разнообразие" : формат работы дорожников зависит, в частности, от температуры воздуха и погодных условий.

: формат работы дорожников зависит, в частности, от температуры воздуха и погодных условий. Квалификация : для повышения качества работ инженеры и линейные работники ДЕУ проходят специальное обучение и тестирование.

: для повышения качества работ инженеры и линейные работники ДЕУ проходят специальное обучение и тестирование. Срок службы : минимальный срок годности асфальта по нормам - 3 года, поэтому фактически покрытие может держаться без деформаций дольше.

: минимальный срок годности асфальта по нормам - 3 года, поэтому фактически покрытие может держаться без деформаций дольше. Масштабные работы : в планах на 2026 год - капитальный ремонт некоторых ключевых магистралей Киева.

: в планах на 2026 год - капитальный ремонт некоторых ключевых магистралей Киева. Критическая инфраструктура: особое внимание планируют уделить путепроводам возле некоторых столичных станций метро.

Как ремонтируют дороги Киева в холодный период года

"В текущем году по состоянию на сегодня ДЭУ (Дорожно-эксплуатационным управлением по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений, - Ред.) выполнен ремонт дорожного покрытия общим объемом 8269 кв.м.", - рассказали в "Киевавтодоре".

Отмечается, что ремонт осуществляется всеми технологически разрешенными методами для зимнего периода:

горячей асфальтобетонной смесью с использованием бункер-термосов;

литой асфальтобетонной смесью с использованием термокотлов;

холодной асфальтобетонной смесью;

с помощью рециклеров (мобильных установок для ямочного ремонта, которые перерабатывают старый асфальт или крошку в горячую асфальтобетонную смесь прямо на месте работы).

Как работают дорожники столицы в теплый период года

В теплый период года дорожники Киева, по информации коммунальной корпорации, проводят работы, необходимые для:

обеспечения безопасности дорожного движения всех его участников;

продления срока службы покрытия городских улиц.

Речь идет о таких процессах:

работы по герметизации трещин покрытия битумной мастикой;

ремонт струйно-инъекционным методом;

непосредственный ремонт покрытия асфальтобетонными смесями.

"В связи с гармонизацией государственных строительных стандартов со стандартами стран ЕС, в городе Киеве и во всей стране внедряются как новые технологии, так и материалы", - подчеркнули в "Киевавтодоре".

Сколько на самом деле "держится" асфальт на дорогах

Согласно данным коммунальной корпорации, "минимально допустимый срок эксплуатационной пригодности асфальтобетонного покрытия согласно ДБН (государственной строительной норме, - Ред.) В.2.3-4:2015 составляет 3 года".

"В то же время результаты мониторинга объектов капитального ремонта свидетельствуют, что фактический срок службы покрытия - без появления значительных деформаций - может расти до 5-7 лет", - поделились в "Киевавтодоре".

Украинцам рассказали также, что с целью повышения качества выполнения работ "введено ежегодное дополнительное обучение с последующим тестированием главных инженеров и линейных работников ДЭУ".

"Параллельно осуществляется системное обновление технической базы предприятий", - добавили в корпорации.

Какие дороги и мосты отремонтируют в Киеве в этом году

В "Киевавтодоре" поделились также перечнем объектов (по состоянию на сейчас), которые планируют отремонтировать в столице в течение 2026 года:

капитальный ремонт путепровода возле станции метро "Осокорки" (по проспекту Николая Бажана);

(по проспекту Николая Бажана); реконструкция путепровода на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена ( возле станции метро "Дарница" );

); капитальный ремонт путепровода в составе транспортной развязки на пересечении ул. Миропольской с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена ( возле станции метро "Черниговская" );

); капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути участка "Киев - Петровка - Киевская ГЭС" по ул. Полярной;

На 2026 год в Киеве запланирован ремонт различных участков дорог (инфографика РБК-Украина)

капитальный ремонт Харьковского шоссе в Днепровском и Дарницком районах;

в Днепровском и Дарницком районах; капитальный ремонт ул. Богатырской в Оболонском районе;

в Оболонском районе; капитальный ремонт проспекта Лобановского в Соломенском районе;

в Соломенском районе; капитальный ремонт проспекта Свободы - от просп. Правды до просп. Порика;

- от просп. Правды до просп. Порика; капитальный ремонт улицы Миськой - от просп. Палладина до дороги "Киев - Гостомель";

- от просп. Палладина до дороги "Киев - Гостомель"; капитальный ремонт улицы Героев Мариуполя с кольцевой развязкой на пересечении с ул. Докии Гуменной в Голосеевском районе;

Не забывают в столице и о пешеходных зонах (инфографика РБК-Украина)