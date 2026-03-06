О ямах можно забыть? В "Киевавтодоре" сказали, какие дороги и мосты отремонтируют в этом году

Дороги в Киеве специалисты ремонтируют независимо от сезона. В КК "Киевавтодор" рассказали, какие объекты - путепроводы, шоссе и улицы - в планах на 2026 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой комментарий коммунальной корпорации.
Главное:
"В текущем году по состоянию на сегодня ДЭУ (Дорожно-эксплуатационным управлением по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений, - Ред.) выполнен ремонт дорожного покрытия общим объемом 8269 кв.м.", - рассказали в "Киевавтодоре".
Отмечается, что ремонт осуществляется всеми технологически разрешенными методами для зимнего периода:
В теплый период года дорожники Киева, по информации коммунальной корпорации, проводят работы, необходимые для:
Речь идет о таких процессах:
"В связи с гармонизацией государственных строительных стандартов со стандартами стран ЕС, в городе Киеве и во всей стране внедряются как новые технологии, так и материалы", - подчеркнули в "Киевавтодоре".
Согласно данным коммунальной корпорации, "минимально допустимый срок эксплуатационной пригодности асфальтобетонного покрытия согласно ДБН (государственной строительной норме, - Ред.) В.2.3-4:2015 составляет 3 года".
"В то же время результаты мониторинга объектов капитального ремонта свидетельствуют, что фактический срок службы покрытия - без появления значительных деформаций - может расти до 5-7 лет", - поделились в "Киевавтодоре".
Украинцам рассказали также, что с целью повышения качества выполнения работ "введено ежегодное дополнительное обучение с последующим тестированием главных инженеров и линейных работников ДЭУ".
"Параллельно осуществляется системное обновление технической базы предприятий", - добавили в корпорации.
В "Киевавтодоре" поделились также перечнем объектов (по состоянию на сейчас), которые планируют отремонтировать в столице в течение 2026 года:
Напомним, ранее украинское правительство распорядилось начать срочный ремонт автомобильных дорог общего пользования - как только позволят погодные условия.
Тем временем президент Владимир Зеленский и премьер-министр Юлия Свириденко сообщили, что ремонт дорог в Украине обойдется в 52 млрд гривен и пройдет в два этапа.
