Глава ЄП: потрібно бути реалістами і готовими ввести нові санкції проти Росії

Голова Європарламенту Роберта Метсола висловила сподівання, що війна в Україні буде закінчена. Водночас вона закликала бути готовими ввести нові санкції проти РФ, якщо миру не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rainews.
Зокрема, Метсола позитивно оцінила зустріч європейських лідерів із президентом України Володимиром Зеленським та главою Білого дому Дональдом Трампом, яка відбулася 18 серпня. Вона вважає хорошим той факт, що представники ЄС підтримали глав двох держав.
"Ми продовжуємо сподіватися на рішення (щодо завершення війни - ред.), але ми маємо бути реалістами, ми маємо бути готові до введення нових санкцій. Європейський парламент повністю єдиний у тому, що безпека України - це безпека Європи", - додала Метсолла.
Говорячи про ризик втрати значущості Європи, політик зазначила, що Європарламент "завжди виступає за зміни". Вона підкреслила, якщо змін не буде, тоді є ризик "стати неактуальними".
"Якщо ми не змінимося, ми ризикуємо стати неактуальними. Європа не була глядачем, вона має бути лідером. Ми повинні мати сміливість ухвалювати рішення спільно і згуртовано, і ніколи не забувати, що без Європи у нас нічого немає", - підсумувала Метсола.
Як повідомляють ЗМІ, Євросоюз уже підготував 19-ий пакет санкцій проти РФ, який передбачає суттєві обмеження на продаж російських енергоносіїв. Також санкції торкнуться так званого "тіньового флоту" і компаній, що допомагають Москві обходити обмеження.
Водночас у Європі стверджують, що головного удару по РФ мають завдати США в разі відсутності прогресу щодо мирних переговорів з Україною.
Трамп зі свого боку заявив 27 серпня, що у нього є "дуже серйозний план щодо тиску на РФ". Лідер США зазначив, що йдеться саме про економічний тиск, оскільки він не хоче допустити світової війни.
Як відомо, після тригодинного саміту Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 16 серпня, міжнародна увага перемістилася до Вашингтона. В американській столиці відбулася зустріч Трампа із Зеленським за участю європейських лідерів, головною темою якої стали гарантії безпеки для України, мирні перемовини з РФ, і загалом - завершення війни.
Зараз на порядку денному питання про те, чи буде зустріч Зеленського і глави Кремля Володимира Путіна. Адже після Вашингтона Трамп анонсував, що почав готувати двосторонню зустріч, після якої буде тристороння. Зокрема, за словами Трампа, Путін обіцяв зустрітися із Зеленським, але судячи із заяв Москви, це не так.
Зеленський зі свого боку заявив днями, що Росія робить усе, щоб мирні переговори не відбулися.