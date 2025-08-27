Глава ЄП: потрібно бути реалістами і готовими ввести нові санкції проти Росії

Зокрема, Метсола позитивно оцінила зустріч європейських лідерів із президентом України Володимиром Зеленським та главою Білого дому Дональдом Трампом, яка відбулася 18 серпня. Вона вважає хорошим той факт, що представники ЄС підтримали глав двох держав.

"Ми продовжуємо сподіватися на рішення (щодо завершення війни - ред.), але ми маємо бути реалістами, ми маємо бути готові до введення нових санкцій. Європейський парламент повністю єдиний у тому, що безпека України - це безпека Європи", - додала Метсолла.

Говорячи про ризик втрати значущості Європи, політик зазначила, що Європарламент "завжди виступає за зміни". Вона підкреслила, якщо змін не буде, тоді є ризик "стати неактуальними".

"Якщо ми не змінимося, ми ризикуємо стати неактуальними. Європа не була глядачем, вона має бути лідером. Ми повинні мати сміливість ухвалювати рішення спільно і згуртовано, і ніколи не забувати, що без Європи у нас нічого немає", - підсумувала Метсола.