ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії, а США "тримають" вирішальний удар, - Politico

Європейський Союз розробляє нові заходи для послаблення воєнної економіки Росії, але вже усвідомлює, що головний вплив у цій сфері мають США, а не Брюссель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами чотирьох європейських дипломатів видання, останній раунд санкцій не передбачає суттєвих нових обмежень на продаж енергоносіїв, що фінансують війну Москви проти України.

19-й пакет санкцій, який має бути представлений наступного місяця, спрямований на "тіньовий флот" та компанії, що допомагають Росії обходити обмеження.

Найбільш болісними для Москви будуть вторинні санкції -проти компаній або країн, які ведуть бізнес із РФ, але реальний вплив на економіку Кремля створюють США.

Диктатор Росії Володимир Путін почав переговори з Дональдом Трампом після того, як Вашингтон запровадив високі тарифи проти Індії за купівлю російської нафти. Наступним кроком можуть стати обмеження торгівлі з Китаєм.

Трамп натякнув на можливі "масштабні санкції або масові тарифи", якщо Москва не підтримає мирні переговори.

Тиск на Росію

Як пише видання, ЄС, тим часом, уже ухвалив низку обмежень: встановлено нижню ціну на російську нафту, заборонено імпорт палива з російської сирої нафти та внесено до чорного списку компанії, пов’язані з "Північним потоком".

Проте, як зазначають експерти, блок має обмежені можливості для подальшого тиску на Москву.

Вторинні санкції США можуть ще більше загострити економічні проблеми Кремля, однак Москва поки не сприймає їх як серйозну загрозу.

Серед інших заходів обговорюється обмеження вільного пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні, що ускладнить діяльність розвідки РФ у Європі.

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться на неформальному саміті, щоб обговорити економічні обмеження проти Росії.

Дипломати впевнені, що зможуть чинити тиск на Угорщину та Словаччину, щоб вони надали одностайну підтримку 19-му пакету санкцій.

"Просто подивіться, що сталося останні 18 разів", – зазначив один із посланців.